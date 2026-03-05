Palazzo Ducale dei Ruffo sopralluogo di Versace | Riaprirlo e restituirlo alla comunità

Il sindaco metropolitano facente funzioni ha effettuato un sopralluogo al Palazzo Ducale dei Ruffo, un edificio storico di Bagnara Calabra. Durante la visita, ha esaminato le condizioni strutturali e ha valutato eventuali interventi di recupero e valorizzazione. L’obiettivo dichiarato è riaprire il palazzo e restituirlo alla comunità locale, rendendolo nuovamente fruibile e accessibile.

A Bagnara incontro con il sindaco Pistolesi, la Pro Loco e la Lega navale per l'avvio di un percorso finalizzato alla bonifica, progettazione e rilancio dello storico edificio Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha effettuato un sopralluogo al Palazzo Ducale dei Ruffo, storico edificio simbolo di Bagnara Calabra, per verificarne lo stato di conservazione e valutare possibili interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione della struttura.All’incontro hanno preso parte i tecnici della Città Metropolitana, il sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi, il presidente della Pro Loco Bruno Ienco e il... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: “Democrazia alla Prova”, al Palazzo Ducale di Genova tre giorni di incontri per comprendere il futuro dei sistemi politici

“Democrazia alla prova”: tre giorni di analisi e approfondimenti a Palazzo DucaleGli avvenimenti delle ultime settimane rendono sempre più urgente e importante parlare delle prove a cui la democrazia è sottoposta nel mondo.