Palaghiaccio da sogno Domani l’evento con Carolina Kostner

Domani sera al Palaghiaccio di Cerreto Laghi si terrà uno spettacolo su ghiaccio con protagonista Carolina Kostner, campionessa olimpionica e simbolo del pattinaggio italiano. L’evento attira l’attenzione di appassionati e curiosi, pronti a seguire la performance dell’atleta che ha scritto pagine importanti di questa disciplina. La serata rappresenta un’occasione speciale per vedere da vicino una delle figure più riconosciute del pattinaggio.

Grande attesa per lo spettacolo su ghiaccio di domani sera al Palaghiaccio di Cerreto Laghi, protagonista Carolina Kostner, campionessa olimpionica simbolo del pattinaggio italiano. Lo spettacolo "Emozioni sul ghiaccio", in programma appunto venerdì 6 marzo al Palaghiaccio, è un evento che segna un nuovo momento di rilancio per la struttura, riaperta lo scorso Natale dopo sette anni di chiusura, oggi di nuovo punto di riferimento per residenti e turisti dell'Appennino. Una campionessa simbolo del pattinaggio italiano Carolina Kostner, 39 anni, è tra le atlete più rappresentative dello sport azzurro. bronzo olimpico conquistato alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014, un titolo mondiale, cinque ori europei e nove titoli italiani.