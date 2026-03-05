Pala Bcc Romagnolo sotto i ferri si rifà il manto della copertura

Il Pala Bcc Romagnolo sta ricevendo interventi di manutenzione sulla copertura. Lavori in corso prevedono il rifacimento del manto della copertura del palazzetto dello sport. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle strutture del complesso sportivo. La ristrutturazione si concentra esclusivamente sulla parte superiore dell'edificio, lasciando inalterati gli interni già rinnovati in passato.

Dopo gli interventi che hanno portato al completo rifacimento degli interni del palazzetto dello sport di Cesena in zona Ippodromo (ora Pala Bcc Romagnolo), tornato pienamente fruibile dallo scorso anno, in questi giorni è stata aggiudicata la gara per il quinto stralcio dei lavori di ristrutturazione che in questo caso riguardano il ripristino del manto impermeabilizzante in copertura. La procedura di gara aperta aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, ha visto la partecipazione di undici operatori tra i quali ha prevalso la ‘Casalini & Co. srl’ di Bologna. L’importo contrattuale è di 443.864,54 euro. "Il progetto –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

