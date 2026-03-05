Paint & Ghibli | Scopri e dipingi il mondo della principessa Mononoke

Un nuovo progetto invita gli appassionati a scoprire e dipingere il mondo della Principessa Mononoke. L'iniziativa prevede l’utilizzo di colori che brillano al buio, offrendo un’esperienza visiva unica. Chi partecipa può esplorare i dettagli delle scene e dei personaggi del film, creando opere personalizzate che richiamano l’atmosfera del film di animazione giapponese.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Immergiti nel magico mondo della Principessa Mononoke e dipingi una tela con colori che brillano al buio. Anche se non hai mai preso un pennello in mano, sarai guidato passo passo nella creazione di una scena incantata tratta dal film “Principessa Mononoke”, con piccoli spiriti degli alberi e grandi divinità della foresta.?? Dipingi la tua tela: segui la guida artistica e lascia che ogni pennellata dia vita al tuo personale capolavoro: scegli tra una foresta con i Kodama, i piccoli spiriti della foresta, o con il potente Shishigami, la divinità dalle sembianze di cervo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora...

Leggi anche: Paint & Gin – Woods edition | Serata di pittura