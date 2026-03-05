Pagliarulo e l' eroica resistenza dei mullah

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia, guidata da Gianfranco Pagliarulo, ha recentemente affrontato una situazione che ha richiesto una forte resistenza. La figura di Pagliarulo si è distinta per il suo ruolo di rappresentante e portavoce di questa organizzazione. La vicenda ha coinvolto direttamente i membri dell’associazione, che si sono confrontati con le sfide emerse durante le ultime settimane.

Qualcuno l'ha criticato, ma noi no. Infatti non saremo certo noi a contestare al presidente dell'Anpi di essere sceso in piazza e di essersi schierato contro le ragazze di Teheran e con i preti dell'Iran "Se l'Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino". Intervista all'ex dissidente sovietico Sharansky Siamo fraternamente vicini all'Associazione nazionale partigiani d'Italia guidata da Gianfranco Pagliarulo. E' scesa in piazza l'altroieri per appoggiare l'eroica resistenza dei mullah, aggrediti dai fascisti del mondo ebraico-capitalista. Qualcuno l'ha criticato, non noi, noi comprendiamo benissimo come il presidente dell'Anpi non sia solo un emblema, sia anche un uomo.