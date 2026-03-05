Pagelle Stramaccioni macchia nel finale Per Dell’Orco anche l’assist

Nelle pagelle di oggi, si analizzano le prestazioni dei giocatori in campo. Il portiere ha mantenuto una buona concentrazione nel secondo tempo, mentre il difensore centrale ha partecipato attivamente alla fase difensiva senza errori evidenti. Nel finale, uno dei giocatori ha commesso un errore che ha lasciato qualche dubbio. Per Dell’Orco, invece, si segnala anche un assist fornito durante l’incontro.

GEMELLO 6 Nel primo tempo è poco più di uno spettatore. Attento nella ripresa nella fase più delicata. TOZZUOLO 6 Prestazione attenta dall’inizio alla fine. RICCARDI 6 Al rientro dopo il turno di squalifica mette in campo una sfida senza sbavature. STRAMACCIONI 5,5 Al centro della difesa insieme al rientrante Riccardi. Gara attenta fino al finale quando strapazza un avversario, Biondi, e concede al Livorno il rigore. DELL’ORCO 6,5 Ha il compito di coprire la sua zona di competenza con licenza di scendere sulla fascia. Mette la palla sui piedi di Montevago e l’attaccante sblocca. BARTOLOMEI 6 Viene preferito a Ladinetti in regia. Partita senza fronzoli, di attenzione e sostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pagelle. Stramaccioni, macchia nel finale. Per Dell’Orco anche l’assist Pagelle. Bolsius e Canotto serata no. Dell’Orco, deviazione sfortunataGEMELLO 6,5 Pronto in avvio su Bellini che prova a sorprenderlo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Le pagelle bianconere. Ivani fa due assist ed è il migliore. Nucci è bravo nel primo tempoNUCCI 6,5 Compie tre belle parate nel primo tempo: al 27’ sul tentativo beffardo di Giordani diretto all’incrocio, poi sul corner conseguente... Contenuti e approfondimenti su Pagelle Stramaccioni macchia nel finale.... Pagelle. Stramaccioni, macchia nel finale. Per Dell’Orco anche l’assistMONTEVAGO 7 Cambia ancora il modulo in attacco, ha la prima occasione al 10’ su colpo di testa. Si fa perdonare con gli interessi l’errore a ridosso dell’intervallo quando cicca la palla del vantaggio ... sport.quotidiano.net Pagelle. Bolsius e Canotto serata no. Dell’Orco, deviazione sfortunataGEMELLO 6,5 Pronto in avvio su Bellini che prova a sorprenderlo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 26’ è pronto: ribatte la conclusione ravvicinata di Colombo. Nulla può sulla punizione del ... lanazione.it