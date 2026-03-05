Un ex attaccante della Juventus ha commentato la situazione attuale della squadra, affermando che un giocatore bianconero potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il club. La dichiarazione è stata fatta da un ex calciatore padovano, senza precisare il nome del giocatore menzionato. La sua analisi si concentra sulle potenzialità di questo atleta all’interno della rosa juventina.

Vlahovic Juve: filtra grande ottimismo sul rinnovo del contratto. Proposto al Barcellona ma. Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Ultime Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano fa il nome di questo bianconero: «Potrebbe diventare un valore aggiunto per la Juventus». Di chi si tratta

Mercato Juventus, il Fulham presenta un’offerta ufficiale per l’obiettivo bianconero. Di chi si trattaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Mercato Juventus, il talento bianconero pronto a salutare a gennaio: la ricerca della continuità come motivazione. Di chi si trattaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Contenuti e approfondimenti su Padovano fa il nome di questo....

Discussioni sull' argomento Next Gen Femminile, alla scoperta dell’Horus Padova; Nuovi direttori generali della Sanità in Veneto: verso 5 riconferme, l'ipotesi Benazzi commissario. A Padova un medico romagnolo; Oggi si celebra S.Antonio da Padova uno dei Santi piu’ amati e venerati dai Veneti; Modena-Padova 1-2, Dellavalle: Giornata no che fa male, ma martedì abbiamo subito l'occasione per rifarci.

Padovano, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri. Cosa ha dettoPadovano, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri. Cosa ha detto Ai microfoni di Radio Bianconera, Michele Padovano ha parlato così della Juventus. Le s ... juventusnews24.com

Nello scorso esercizio del colosso padovano fatturato e profitti in aumento del 7% e del 18,6%. L’ad Franco Stevanato: operiamo in mercati finali attrattivi e in crescita, c’è uno slancio positivo per il 2026 - facebook.com facebook