Padova urbs picta | il Guariento e la Reggia Carrarese

Domenica 15 marzo 2026, si visita la Reggia Carrarese a Padova, un sito patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. La Reggia, risalente al Trecento, si distingue per la sua architettura e le decorazioni pittoriche che adornano gli ambienti. L'interesse attorno a questa struttura ha portato numerosi visitatori a scoprire uno degli esempi più significativi della storia artistica e architettonica della città.

Visto l'enorme interesse, proseguiamo nella visita dei siti Unesco di Padova Urbs Picta, accompagnandovi ad ammirare la Reggia Carrarese, splendido esempio di architettura e pittura del '300. La doppia loggia dell'Accademia e le stanze adiacenti, la cui costruzione terminò nel 1343, costituivano l'abitazione dei Principi. Le slanciate ed eleganti colonne di marmo roseo veronese, impreziosite dall'uso di architravi in legno, accolgono il visitatore verso quello che un tempo era un luogo di preghiera e di raccoglimento.