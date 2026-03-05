Padova fa rumore a Bologna | 18 imprese sbarcano a Mecspe 2026

Diciotto aziende di Padova partecipano a Mecspe 2026, la principale fiera B2B dedicata all’industria manifatturiera. Le imprese sono presenti con stand e presentazioni, portando le loro novità e soluzioni innovative nella manifestazione che si tiene a Bologna. La partecipazione riguarda settori diversi e rappresenta un’occasione di visibilità per le aziende locali nel settore industriale.

Nel Villaggio Confartigianato la meccanica padovana si presenta alla principale fiera B2B dell’industria manifatturiera: alta precisione, flessibilità e innovazione per agganciare nuove filiere e opportunità di business Diciotto imprese padovane in vetrina nella più importante fiera B2B dedicata all’industria manifatturiera. A Mecspe 2026, in corso a Bologna, il comparto metalmeccanico del territorio si presenta con una presenza numerosa e compatta all’interno del Villaggio Confartigianato, l’area che mette in luce l’eccellenza dell’artigianato manifatturiero italiano. Un appuntamento che, per le aziende, significa soprattutto poter misurarsi dal vivo con le evoluzioni tecnologiche e con le filiere della manifattura avanzata, tra nuovi processi produttivi e relazioni professionali che possono trasformarsi in commesse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

osservatorio mecspe sulla manifattura in lombardia: quasi 6 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi, ma oltre la metà è preoccupata per i dazi e il 61% ritiene insufficienti le nuove misure| mecspe bologna torna dal 4 al 6 marzo.Manifattura in Lombardia: tra competitività, tecnologia e capacità imprenditoriale oltre gli incentivi.

Le aziende lecchesi conquistano Bologna: la Rete Ufficio Estero sbarca a Mecspe 2026Dal 4 al 6 marzo 2026, il padiglione 26 della fiera di Bologna ospiterà una collettiva di aziende lecchesi e lombarde sotto l'ombrello della Rete...

