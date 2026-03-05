Padernello | Incontro Il valore delle donne

Il 10 marzo 1946 a Padernello si è tenuto un evento organizzato dall’Associazione Donne 8 Marzo ODV in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Giacomo. La giornata ha incluso un concerto e un’esposizione artistica, e ha visto la partecipazione di cittadine che hanno conseguito pieni voti e diritto di voto e di essere elette. L’iniziativa si è concentrata sul ruolo delle donne.

Evento dell'Associazione Donne 8 Marzo ODV in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Giacomo. Ottanta anni fa il voto alle donne per una parità di diritti e doveri. Riconoscere il mondo femminile nella società civile ha permesso di affrancare la donna dallo stereotipo dell'essere l'Angelo del focolare. Instancabile come lo è stata allora nel lavoro nei campi, nelle fabbriche, oggi nella lotta alla parità di genere si propone, con forza, come presenza chiave in ambito lavorativo e sociale, superando la storica subordinazione all'uomo.