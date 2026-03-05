Paco Fabrini morto in un incidente agente assolto dopo 7 anni | si era solo fermato per soccorrerlo

Un agente della polizia locale di Roma Capitale è stato assolto dopo sette anni di processo per omicidio stradale. L'incidente riguarda Paco Fabrini, morto a Ronciglione, mentre l'agente si era fermato per prestare soccorso. La decisione giudiziaria conclude un procedimento che ha coinvolto l'agente fin dall'inizio, senza ulteriori imputazioni o contestazioni.