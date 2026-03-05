Ozempic salva il cuore | fine del no-reflow post-infarto
A partire da marzo 2026, la medicina d’emergenza potrebbe assistere a un cambiamento importante grazie a un farmaco già noto, l’Ozempic, che potrebbe ridurre significativamente i casi di no-reflow dopo un infarto. La scoperta apre nuove possibilità per migliorare le strategie di intervento e salvare più vite. Questa potenziale applicazione si basa su studi che hanno evidenziato i benefici del farmaco nel trattamento post-infarto.
Un'apertura inaspettata per la medicina d'emergenza si profila a marzo 2026, dove farmaci già noti come l'Ozempic potrebbero cambiare radicalmente le prospettive di sopravvivenza dopo un infarto. La scoperta, emersa da ricerche condotte dall'Università di Bristol e dal University College London, indica che questi medicinali, solitamente impiegati contro obesità e diabete, agiscono sui minuscoli vasi sanguigni del cuore bloccando il fenomeno temuto del no-reflow. Si tratta di una potenziale rivoluzione terapeutica che promette di salvare tessuti cardiaci altrimenti destinati alla necrosi, aprendo la strada a nuove strategie di trattamento post-infartuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
