Oura ha annunciato di aver acquisito una startup finlandese che si occupa di riconoscimento dei gesti. Questa mossa permette all'azienda di integrare comandi gestuali nel suo anello intelligente. La startup, specializzata in questa tecnologia, si aggiunge alle attività di innovazione di Oura. L'obiettivo è migliorare le funzionalità del prodotto attraverso il riconoscimento dei movimenti.

in un contesto di innovazione continua, oura annuncia l’acquisizione di una startup finlandese specializzata nel riconoscimento dei gesti. la mossa punta a integrare interazioni basate sui movimenti nelle prossime soluzioni indossabili, sfruttando una capacità centrale che potrebbe dialogare con intelligenza artificiale e altre modalità di interfaccia utente. l’operazione, annunciata senza dettagli sui termini, vuole ampliare l’orizzonte di utilizzo di dispositivi come la smart ring. la società sta chiudendo l’acquisizione di Doublepoint, startup attiva nel campo del riconoscimento dei gesti per wearable e piattaforme VR. l’interesse è... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Oura potrebbe introdurre comandi gestuali nel tuo anello intelligente grazie a una nuova acquisizione

Anello intelligente oura con batteria che dura due settimaneIn questa presentazione si analizzano le novità introdotte da Ultrahuman con il Ring PRO, terza generazione dell’anello intelligente, accompagnato da...

Galaxy s26 potrebbe introdurre una riduzione del rumore intelligente per foto più pulitequesto articolo esamina le indiscrezioni sulla serie galaxy s26, concentrandosi su un potenziamento dell’elaborazione fotografica con particolare...