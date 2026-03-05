Domani alle 21, al teatro Dolcini di Mercato Saraceno, si terrà lo spettacolo “Matteotti (anatomia di un fascismo)”, scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo, con regia di Sandra Mangini. L’evento mette in scena una rappresentazione teatrale dedicata alla figura di Matteotti e ai fatti legati al fascismo. La serata coinvolge il pubblico con un racconto teatrale che ripercorre quegli eventi storici.

Domani alle 21 il teatro Dolcini di Mercato Saraceno ospita “ Matteotti (anatomia di un fascismo) ”, spettacolo scritto da Stefano Massini, interpretato da Ottavia Piccolo e diretto da Sandra Mangini. Al centro della scena, l’omicidio di Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924. Il racconto parte dalla testimonianza di chi c’era, di chi ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire non solo un delitto politico, ma l’ascesa di un sistema fondato sulla violenza e sul consenso silenzioso. Le parole di Massini, pronunciate dalla voce limpida e vibrante di Ottavia Piccolo, diventano un atto civile e teatrale insieme.. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottavia Piccolo al Dolcini racconta il delitto Matteotti

Teatro: Ottavia Piccolo a Omegna con "Matteotti. Anatomia di un fascismo"Mercoledì 14 gennaio sul palco del Teatro Sociale di Omegna arriva Ottavia Piccolo con "Matteotti.

Matteotti, anatomia di un fascismo. Ottavia Piccolo dà voce alla storiaSTRADELLA (Pavia) La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo guideranno stasera gli spettatori alla scoperta della vicenda esistenziale e...

Tutti gli aggiornamenti su Ottavia Piccolo.

Discussioni sull' argomento Ottavia Piccolo al Dolcini racconta il delitto Matteotti; Matteotti, anatomia di un fascismo: Ottavia Piccolo porta in scena il testamento morale del leader socialista; Matteotti anatomia di un fascismo | Ottavia Piccolo porta in scena il testamento morale del leader socialista.

«L’insegnamento di Matteotti». Questa sera l’attrice Ottavia Piccolo sarà protagonista al Feronia di San SeverinoScritto da Stefano Massini, Matteotti (anatomia di un fascismo) è lo spettacolo che Ottavia Piccolo, con i solisti dell’orchestra multietnica di Arezzo, sta portando in tour per l’Italia. La ... corriereadriatico.it

Siamo felicissimi di condividere la notizia che il romanzo di Maria #Attanasio "La Rosa Inversa" è tra le proposte degli Amici della domenica per il @PremioStrega 2026, grazie alla segnalazione di Ottavia Piccolo. In bocca al lupo Maria per questo viaggio! x.com

L’intervista del quotidiano la Repubblica a Ottavia Piccolo, tra i firmatari dell’appello del mondo della cultura e dello spettacolo, promosso dall’ANPI, per il “No” al referendum sulla riforma Nordio. […] «Non sono una giurista. Allora chiedi lumi all’amico avvocat - facebook.com facebook