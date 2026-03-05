Osula mette fine all’imbattibilità di Carrick

Osula ha interrotto l’imbattibilità di Carrick nello stadio di St James’ Park, segnando il gol che ha deciso la partita. La squadra di Osula ha ottenuto la vittoria, interrompendo una serie di risultati positivi della squadra avversaria. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e ha visto Osula protagonista con il suo gol decisivo.

Ma pochi istanti dopo la sua espulsione, il Newcastle passa in vantaggio quando Anthony Gordon trasforma un rigore vinto da Bruno Fernandes. La vittoria del Newcastle pone fine a una serie di tre sconfitte consecutive in campionato al St James' Park che avevano aumentato la pressione su Eddie Howe. Lo United, nel frattempo, perde l'occasione di consolidare il terzo posto in una serata in cui il Chelsea si è portato a tre punti dai Red Devils vincendo per 4-1 in casa dell'Aston Villa in crisi. Il Newcastle ha fatto un inizio estremamente brillante, e ha quasi preso il comando in modo non convenzionale quando il cross alto di Trippier ha colpito il palo, con Lewis Hall che ha sparato alto sul seguito.