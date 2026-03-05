Osteoartrosi | il 60% riceve cure sbagliate lo sport è la vera cura

L’osteoartrosi colpisce attualmente 595 milioni di persone nel mondo e spesso viene gestita in modo inappropriato. Secondo studi recenti, il 60% dei pazienti riceve cure sbagliate o incomplete, mentre l’attività fisica viene sottovalutata come elemento terapeutico. Questa condizione, caratterizzata da deterioramento della cartilagine articolare, continua a rappresentare una sfida per medici e pazienti.

L'osteoartrosi, condizione che affligge attualmente 595 milioni di persone nel mondo, vede un trattamento fondamentale ignorato dalla maggior parte dei medici e dei pazienti. La ricerca indica che meno della metà dei malati riceve l'esercizio fisico strutturato, pur essendo questa la terapia più efficace disponibile. Mentre le proiezioni suggeriscono che entro il 2050 i casi potrebbero avvicinarsi al miliardo, esiste un divario preoccupante tra ciò che la scienza raccomanda e ciò che avviene nella pratica clinica quotidiana. Il cuore del problema risiede nella persistenza di trattamenti non consigliati dalle linee guida, a scapito della soluzione biologica reale offerta dal movimento articolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

