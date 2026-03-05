Ossessionato dall'esoterismo picchia la moglie e minaccia la loro bambina | È figlia di Satana

Un uomo di 45 anni, che soffre di una forte ossessione per l'esoterismo, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. L'uomo avrebbe aggredito la moglie e minacciato la loro bambina, affermando che fosse

Argomenti discussi: Frosinone, deliri esoterici e violenze in casa: professionista finisce agli arresti; Boville, crollata una parte della cinta muraria medioevale.

