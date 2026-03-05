osservatorio mecspe sulla manifattura in lombardia | quasi 6 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi ma oltre la metà è preoccupata per i dazi e il 61% ritiene insufficienti le nuove misure| mecspe bologna torna dal 4 al 6 marzo

Secondo l’osservatorio Mecspe sulla manifattura in Lombardia, quasi il 60% delle imprese si dice in linea con gli obiettivi stabiliti, ma oltre la metà manifesta preoccupazione per i dazi commerciali. Il 61% delle aziende valuta insufficienti le misure adottate finora. Mecspe Bologna si terrà dal 4 al 6 marzo.

Manifattura in Lombardia: tra competitività, tecnologia e capacità imprenditoriale oltre gli incentivi.Secondo l'Osservatorio MECSPE, quasi 6 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi, ma oltre la metà è preoccupata per i dazi e il 61% ritiene insufficienti le nuove misure.A MECSPE Bologna (4-6 marzo) le imprese si confrontano sul futuro dell'industria manifatturiera.

Le aziende lecchesi conquistano Bologna: la Rete Ufficio Estero sbarca a Mecspe 2026Dal 4 al 6 marzo 2026, il padiglione 26 della fiera di Bologna ospiterà una collettiva di aziende lecchesi e lombarde sotto l'ombrello della Rete...

Trump aumenta i dazi dal 10% al 15%, dopo la decisione della Corte Suprema: ma quali sono le leggi che gli danno questo potere?Sabato il presidente Donald Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi globali imposti venerdì dal 10% al 15%, in seguito a una sentenza sfavorevole...

Manifattura, al via Mecspe: le imprese (fiduciose sul futuro) si ritrovano a BolognaFiereDa mercoledì 4 a venerdì 6 marzo, la Fiera Internazionale per l'Industria Manifatturiera, organizzata da Senaf. Un momento di confronto tra aziende che, malgrado il clima di incertezza, esprimono una ... corriere.it

Manifattura italiana: quasi 7 imprese su 10 sono in linea con i propri obiettivi annualiSecondo i dati dell'Osservatorio Mecspe realizzato da Nomisma e relativo al III quadrimestre 2025, circa la metà delle aziende è però preoccupata per i dazi ... repubblica.it

Confimi Industria Meccanica sarà presente a MECSPE 2026, dal 4 al 6 marzo 2026 presso BolognaFiere, con una collettiva dedicata alle aziende associate: un’importante occasione di visibilità e networking con operatori, buyer e stakeholder nazionali e inter - facebook.com facebook