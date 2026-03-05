Osimhen in partenza? La clausola rescissoria fa discutere la Juventus frena

L’attaccante africano è al centro delle attenzioni di diverse squadre, con il Galatasaray ancora in corsa per mantenerlo in rosa. La clausola rescissoria dell’atleta ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre la Juventus ha deciso di non accelerare la trattativa in questa fase. La situazione resta in evoluzione e dipende dalle prossime decisioni delle parti coinvolte.

Osimhen continua a rappresentare il perno del progetto tecnico del Galatasaray per la stagione in corso, con l’attaccante africano che ha consolidato il proprio ruolo dopo l’acquisto definitivo nell’estate, oltre 70 milioni di euro. L’interesse di club di alto profilo permane durante gli impegni di Champions League, ma la dirigenza turca resta salda nel percorso intrapreso, puntando sulla crescita e sull’affidabilità del giocatore. La presenza di Osimhen viene descritta come fondamentale per il sistema di gioco e per l’impiego quotidiano del gruppo. Le prestazioni e la professionalità dimostrate hanno sottolineato l’importanza dell’attaccante all’interno dello spogliatoio, rafforzando il legame con i compagni di squadra e la fiducia della dirigenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

