Osho e l' amore – Meditazione del cuore & incontro con Shanti Tozzi

Un evento dedicato a esplorare il significato dell’amore secondo Osho, con una meditazione del cuore guidata da Shanti Tozzi. L’appuntamento offre un momento di pratica e riflessione per chi vuole avvicinarsi a questa filosofia attraverso un’esperienza diretta. La sessione si rivolge a chi desidera approfondire il rapporto tra meditazione e sentimenti, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Vieni a scoprire il significato profondo dell'amore secondo Osho attraverso un incontro esperienziale dedicato alla meditazione del cuore. La serata comprende: Una meditazione guidata da Shanti TozziUna condivisione sul tema dell'amore secondo OshoSpazio per domande e riflessioni personali L'incontro è aperto sia a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione, sia a chi già pratica.

