Oscar De La Hoya critica aspramente Virgil Ortiz dopo la sentenza

Oscar De La Hoya ha espresso dure critiche nei confronti di Virgil Ortiz in seguito alla sentenza emessa nel procedimento legale avviato a gennaio tra il pugile e Golden Boy Promotions. La causa riguarda questioni contrattuali e ha attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo. La disputa legale rischia di influenzare il futuro di Ortiz, con possibili ripercussioni sulla sua carriera.

Ortiz ha attivato una procedura legale per permettersi di rescindere l'accordo di promozione. In Nevada, un giudice federale ha respinto la richiesta, segnando un punto a favore della società promotrice. Il promoter ha riferito che il periodo tra novembre e gennaio è trascorso senza contatti significativi, nonostante precedenti elogi da parte dell'atleta. In un passaggio video riportato dalla stessa voce, Ortiz aveva espresso apprezzamento per la partnership e per l'impegno della promozione. De La Hoya ha attribuito l'iniziativa legale a una scelta strategica guidata dal manager Rick Merigian, definito tra i peggiori manager del settore, secondo la sua valutazione.