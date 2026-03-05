Ora la critica Ma in Ue Schlein firmò una risoluzione per adottare la definizione di antisemitismo dell' Ihra

Nel Parlamento europeo, Schlein ha firmato una risoluzione per adottare la definizione di antisemitismo dell’Ihra, mentre il Partito Democratico, con l’eccezione di sei senatori, si è opposto a questa scelta. La posizione del partito italiano si è scontrata con quella della maggioranza dei colleghi europei, che invece hanno sostenuto l’adozione della definizione. La divergenza si è manifestata in un voto che ha coinvolto diverse forze politiche.

Nel 2017, da europarlamentare, fu tra i firmatari di un testo (presentato da Metsola) che invitava gli stati ad adottare la definizione ora contestata. Votò anche a favore nello scrutinio parlamentare. Il documento Per il Pd (a eccezione di sei senatori) la definizione di antisemitismo dell'Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) era irricevibile. Per questo, ufficialmente, il capogruppo dem al Senato, vicino a Elly Schlein e alla segreteria, ha detto no al ddl per il contrasto all'antisemitismo approvato ieri al Senato. Eppure, a ben vedere, quella stessa definizione il Pd in passato l'ha sostenuta. A partire da Elly Schlein che, com'è già noto, l'aveva fatto a livello europeo.