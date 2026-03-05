Dopo la cessione di «Stampa» e «Repubblica», Elkann ha deciso di lasciare i due quotidiani. Il giornale torinese è passato al gruppo Sae di Leonardis, mentre il giornale di Scalfari è stato venduto ai greci. Gli antagonisti che il 25 novembre avevano fatto irruzione nella redazione di «Stampa» avevano scritto in rosso sui muri della redazione “Fuck Stampa”.

Fuck Stampa, avevano scritto in rosso sui muri della redazione gli antagonisti che il 25 novembre avevano fatto irruzione al giornale degli Agnelli-Elkann. La scritta venne coperta con una mano di vernice bianca, ma tra i dipendenti del quotidiano resta il dubbio di un brutto presagio. Pochi giorni dopo il fattaccio, John Elkann volle andare a fare la passerella della solidarietà in redazione, si fece fotografare con la direzione e con il comitato . Nessuno, incredibilmente, gli chiese se fosse che li stava vendendo. La conferma ufficiale è arrivata ieri. Una nota congiunta Gedi-Sae annuncia la firma di un contratto preliminare di vendita a una cordata guidata dall’abruzzese Alberto Leonardis. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ora che «Stampa» e «Repubblica» non servono più, Elkann le molla

