Oppo e mediatek presentano il modello omni ai e le funzionalità di intelligenza artificiale

Durante il MWC 2026, Oppo e MediaTek hanno annunciato la collaborazione per il lancio del modello Omni AI, un dispositivo che integra funzionalità di intelligenza artificiale avanzate. La presentazione ha mostrato le capacità di questa tecnologia, focalizzandosi sull’uso di strumenti intelligenti sui dispositivi mobili. Entrambi i partner hanno confermato l’obiettivo di accelerare l’adozione di queste innovazioni nel settore.

nel contesto del mwc 2026, MediaTek e OPPO hanno presentato una collaborazione mirata a spingere l’adozione dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. la novità principale riguarda un modello omni eseguibile direttamente sul dispositivo, accompagnato da nuove funzioni AI in arrivo con ColorOS 16 sulla serie Find X9. l’insieme degli annunci evidenzia un percorso verso la computazione on-device, una privacy rafforzata e prestazioni con latenza ridotta, offrendo un’esperienza multimodale integrata direttamente sullo smartphone. il modello omni è progettato per operare interamente sul device, permettendo interazioni attraverso testo, voce e video. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Oppo find x9 series avrà nuove funzionalità di intelligenza artificiale potenziate dal dimensity 9500 di mediatekl’integrazione dell’omni modello multimodale nei dispositivi dotati di dimensity 9500 segna una tappa significativa nell’IA on-device.

