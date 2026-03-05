Jai Opetaia ha espresso critiche nei confronti di Chris Billam-Smith dopo la recente sconfitta del britannico. La possibilità di unificare i titoli dei pesi cruiserweight tra i due nomi continua a essere al centro delle discussioni nel mondo della boxe. La discussione riguarda principalmente le prossime mosse di Billam-Smith e il ruolo di Opetaia nel panorama delle categorie di peso.

nel panorama dei pesi cruiserweight la prospettiva di unificazione dei titoli tra jai opetaia e chris billam-smith resta un tema di grande attenzione per gli appassionati. la trattazione si concentra sull’evoluzione delle dinamiche tra i due campioni, sull’esito delle scelte finora intraprese e sulle opportunità future nel contesto della divisione. il campione IBF dei cruiserweight ha indicato che un incontro di unificazione era stato discusso in passato, ma non è mai stato finalizzato mentre billam-smith manteneva una cintura. ora che il britannico non detiene più un titolo, l’interesse per un confronto di alto livello sembra riacutizzarsi. secondo le parole di opetaia, billam-smith scelse una strada diversa quando l’opportunità di unificazione era disponibile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Opetaia critica la scelta di Billam-Smith dopo la sconfitta

