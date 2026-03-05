Operazione Vinum Mentitum contro le frodi nel settore vitivinicolo

Le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione chiamata “Vinum Mentitum” per contrastare le frodi nel settore vitivinicolo. Durante le operazioni sono stati sequestrati vini contraffatti e sono stati eseguiti numerosi controlli presso aziende e distributori. L’intervento ha coinvolto diverse regioni italiane e ha portato all’identificazione di soggetti coinvolti in pratiche illecite legate alla produzione e alla vendita di prodotti falsificati.

Operazione "Vinum Mentitum" condotta da Guardia di Finanza e ICQRF per contrastare le frodi nel settore vitivinicolo. Maxi operazione di contrasto alle frodi nel comparto vitivinicolo. Nell'ambito dell'operazione nazionale "Vinum Mentitum", condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – sono stati sequestrati circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati DOP e IGP. Le attività ispettive hanno riguardato diversi aspetti della filiera produttiva, dalla raccolta delle uve fino alla fase di imbottigliamento.