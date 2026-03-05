Operazione della Guardia di Finanza | controlli e amministrazione giudiziaria per un’azienda siciliana

La Guardia di Finanza ha avviato un’operazione che coinvolge quattro province siciliane, con oltre trenta militari del comando provinciale di Catania impegnati fin dalle prime ore del mattino. Durante le attività, sono stati eseguiti controlli e sono state disposte misure di amministrazione giudiziaria per un’azienda locale. L’intervento prosegue con dettagli ancora in fase di aggiornamento.

Dalle prime ore della mattina è in corso una vasta operazione condotta da oltre trenta militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Le attività investigative si stanno svolgendo contemporaneamente nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma, con l'obiettivo di eseguire specifici provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria. L'operazione riguarda l'esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura Distrettuale di Catania. Il provvedimento prevede l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, prevista dal Testo Unico Antimafia, nei confronti di una nota azienda operante in Sicilia.

