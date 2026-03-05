Openda tenta la coppettazione per trovare i goal | la foto è virale

Lois Openda, attaccante belga di 26 anni della Juventus, ha tentato la coppettazione per migliorare le prestazioni e segnare più goal. La sua prima stagione con la maglia bianconera è finora caratterizzata da un solo gol segnato e molte occasioni mancate. Una foto dell’attaccante durante il trattamento è diventata virale sui social network.

Come allontanare goal clamorosi sbagliati e riuscire finalmente a sfruttare le occasioni concesse da Luciano Spalletti? Lois Openda, attaccante belga della Juventus, 26 anni, sta decisamente deludendo nella sua prima stagione bianconera, con un solo goal realizzato. Nel tentativo di riuscire finalmente a incidere in questo finale di stagione oltre a lavorare dal punto di vista tecnico-tattico ha deciso di sottoporsi alla tecnica della coppettazione, utilizzata da molti sportivi per favorire il ricambio di ossigeno e il recupero dei tessuti muscolari. In tempi recenti, a Parigi 2024, i segni tondi sulla schiena del nuotatore Nicolò Martinenghi erano ben visibili e hanno portato nuovamente alla ribalta questa tecnica di cui Michael Phelps era stato un precursore ai Giochi di Rio 2016. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

