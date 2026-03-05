Openda tenta la coppettazione per trovare i goal | la foto è virale

Lois Openda, attaccante belga della Juventus di 26 anni, sta affrontando una stagione difficile con un solo goal segnato finora. Per migliorare le sue performance, ha tentato la tecnica della coppettazione, un metodo alternativo, e la sua foto mentre si sottopone al trattamento è diventata rapidamente virale sui social. La sua presenza in campo e i tentativi di recupero attirano l’attenzione dei tifosi e dei media.

Come allontanare goal clamorosi sbagliati e riuscire finalmente a sfruttare le occasioni concesse da Luciano Spalletti? Lois Openda, attaccante belga della Juventus, 26 anni, sta decisamente deludendo nella sua prima stagione bianconera, con un solo goal realizzato. Nel tentativo di riuscire finalmente a incidere in questo finale di stagione oltre a lavorare dal punto di vista tecnico-tattico ha deciso di sottoporsi alla tecnica della coppettazione, utilizzata da molti sportivi per favorire il ricambio di ossigeno e il recupero dei tessuti muscolari. In tempi recenti, a Parigi 2024, i segni tondi sulla schiena del nuotatore Nicolò Martinenghi erano ben visibili e hanno portato nuovamente alla ribalta questa tecnica di cui Michael Phelps era stato un precursore ai Giochi di Rio 2016. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

