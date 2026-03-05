Onn 4k pro streaming box potrebbe avere una nuova versione in arrivo da walmart
Da Walmart potrebbe arrivare una nuova versione della Onn 4K Pro Streaming Box, secondo alcune anticipazioni. La linea Onn di Walmart potrebbe presto arricchirsi di un modello chiamato JS620K4, che si presume sia una versione aggiornata dell’attuale dispositivo. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali o conferme da parte del produttore.
un'anticipazione dedicata agli aggiornamenti della linea Onn di walmart mette in evidenza un possibile Onn 4K Pro v2, con il codename JS620K4. il nuovo modello si dice alimentato da un Amlogic S905X5M a processo a 6 nm, proponendo progressi significativi rispetto al Pro attuale. di seguito vengono riassunte le specifiche previste e le implicazioni per l'esperienza di streaming. rispetto al Onn 4K Pro corrente, l'insieme delle novità ruota principalmente intorno al SoC, che passa a un 6 nm rispetto al precedente 12 nm dell'X4. in questa cornice, l'Onn 4K Plus impiegava già lo stesso S905X5M a 6 nm, sebbene con una configurazione di memoriastorage inferiore rispetto al Pro.
