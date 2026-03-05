omicidio di montecalvoli indagini a tutto campo xyke sotto interrogatorio

Un giovane di 20 anni si trova in custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver ucciso un connazionale a Montecalvoli nelle prime ore di San Valentino. L’indagato è stato interrogato questa mattina in Procura a Pisa mentre le forze dell’ordine proseguono con le indagini per chiarire la dinamica dell’omicidio. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità.

Renato Xyke, il ventenne in custodia cautelare in carcere con l’accusa di essere il killer che ha ucciso un connazionale coetanei alle prime luci dell’alba di San Valentino, a Montecalvoli, è stato interrogato in Procura a Pisa. Il giovane, detenuto ad Arezzo dove fu sottoposto a fermo e portato in carcere il giorno stesso della fuga, è stato sentito per un’ora e mezza dal sostituto procuratore della Repubblica Fabio Pelosi e dalla polizia giudiziaria che indaga sull’omicidio. Xyke – assistito dall’avvocato Giuseppe Carvelli - avrebbe dato la sua versione dei fatti, la sua ricostruzione degli accadimenti di quella notte finita nel sangue con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

