Omicidio di Mario Ruoso fondatore di TelePordenone una persona portata in Questura | Forti sospetti

Una persona è stata portata in Questura in relazione all’omicidio di Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone. La polizia ha segnalato che ci sono forti sospetti nei confronti di questa persona, senza però fornire ulteriori dettagli sulle indagini o sulle motivazioni. L’indagine è ancora in corso e si stanno esaminando tutti gli elementi disponibili.

Una persona è stata portata in Questura perché fortemente sospettata dell'omicidio di Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone. Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone, è stato ucciso con estrema violenza nella sua abitazione a Pordenone. Il brutale omicidio di Mario Ruoso: l'87enne è stato colpito più volte alla testa con una spranga. E' caccia all'assassino. Mario Ruoso ucciso in casa, l'imprenditore colpito alla testa e lasciato in una pozza di sangue: Una mattanza. Il Procuratore Montrone: C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti. L'anziano è stato ucciso a colpi di spranga nel suo attico. Il Procuratore: «Non c'è ancora movente». Colpito più volte, con un oggetto contundente. Si indaga per omicidio per la morte di Mario Ruoso, 87 anni, figura storica dell'imprenditoria pordenonese, trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, 4 marzo. Ruoso Era lo storico proprietario del Garage Venezi.