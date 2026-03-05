Omicidio di Mario Ruoso confessa l' assistente Il nipote | Non posso crederci

Nella notte, un uomo di 67 anni è stato portato in questura a Pordenone e ha confessato di essere coinvolto nell'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore di Telepordenone. Il nipote della vittima ha dichiarato di non riuscire a credere a quanto accaduto. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell'episodio.

AGI - Ha confessato il 67enne portato nella notte in questura a Pordenone perché sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di Telepordenone. Si tratta di Loriano Bedin, per decenni stretto collaboratore della vittima. Era stato assunto nei primi anni Ottanta dall'emittente di proprietà di Ruoso, dove vi aveva lavorato fino al 2024, quando la tv aveva cessato le trasmissioni cedendo le frequenze. Anche dopo la chiusura dell'attività, i due avevano mantenuto rapporti costanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 67enne continuava a svolgere piccoli e grandi incarichi per Ruoso, diventando di fatto una sorta di tuttofare. 🔗 Leggi su Agi.it

