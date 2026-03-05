Omicidio David Rossi la rabbia del fratello Ranieri per le prime indagini | Non aspettarono la Scientifica

Il fratello di David Rossi ha espresso la sua rabbia riguardo alle prime fasi delle indagini sull’omicidio. Ha criticato il fatto che non sia stata chiamata immediatamente la Scientifica e ha insistito sul fatto che i tempi e le modalità delle prime verifiche non hanno soddisfatto le aspettative della famiglia. La sua presa di posizione si è concentrata sulla gestione iniziale del caso.

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte di David Rossi, il manager e capo della comunicazione di Banca di Monte dei Paschi di Siena, morto tredici anni fa in circostanze misteriose. La seconda commissione di inchiesta e una commissione parlamentare sostengono che l’uomo non si tolse la vita, ma che il suo decesso fu un omicidio. Nel frattempo suo fratello, Ranieri Rossi, ha fatto trapelare la sua rabbia per come furono condotti i primi accertamenti sul caso. Omicidio di David Rossi: le indagini e la svolta L'avvocato: "Novità che suffragano la pista della lite finita in tragedia" Il fratello Ranieri Rossi: "Provo un misto di rabbia e soddisfazione" Omicidio di David Rossi: le indagini e la svolta “Finalmente si indaga davvero, si fanno domande, tutte cose che dovevano essere fatte 13 anni fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

