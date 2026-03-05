Omicidio al bar Big Town di Ferrara | condannati a 28 anni padre e figlio

In un processo per omicidio, padre e figlio sono stati condannati a 28 anni di carcere ciascuno per l’omicidio di Davide Buzzi, avvenuto nel settembre 2023 davanti al bar Big Town di Ferrara. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha visto coinvolti i due imputati. La vicenda si è svolta nel locale situato in città.

Condanna a 28 anni di reclusione per padre e figlio nel processo per l’ omicidio di Davide Buzzi, avvenuto nel settembre 2023 davanti al locale Big Town di Ferrara. La sentenza riguarda Vito Mauro Di Gaetano, 45 anni, e il padre Giuseppe Di Gaetano, 72 anni, titolari dell’attività commerciale. I giudici li hanno riconosciuti responsabili di concorso in omicidio volontario aggravato da crudeltà e di tentato omicidio nei confronti del nipote della vittima. La lite davanti al bar. Secondo la ricostruzione emersa in aula, Davide Buzzi si era presentato davanti al locale con una tanica di benzina, deciso a dare fuoco al bar. L’uomo voleva chiedere conto ai gestori della morte del figlio Edoardo, deceduto proprio nello stesso locale dopo aver accusato un malore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio al bar Big Town di Ferrara: condannati a 28 anni padre e figlio Omicidio al Big Town, padre e figlio condannati a 28 anni di carcereLa vicenda risale alla notte del 1 settembre 2023 ed è avvenuta all’interno del locale Big Town di via Bologna. Leggi anche: Delitto al Big Town, il processo. Ore 13.11, la sentenza dell’Assise: ventotto anni per padre e figlio Una raccolta di contenuti su Big Town di. Temi più discussi: Uccisero uomo in un bar di Ferrara, padre e figlio condannati 28 anni; Vuole bruciare il bar per vendicare il figlio morto e viene ucciso dai proprietari: Due condannati a 28 anni per l'omicidio del Big Town di Ferrara; Omicidio al Big Town di Ferrara, 28 anni di carcere per i Di Gaetano; Omicidio al Big Town, padre e figlio condannati a 28 anni di carcere. Omicidio al bar Big Town di Ferrara: condannati a 28 anni padre e figlioCondanna a 28 anni di reclusione per padre e figlio nel processo per l’omicidio di Davide Buzzi, avvenuto nel settembre 2023 davanti al locale Big Town di ... thesocialpost.it Omicidio al Big Town di Ferrara, 28 anni di carcere per i Di GaetanoDavide Buzzi fu massacrato a colpi di lucchetto. Padre e figlio condannati anche per il tentato omicidio di Lorenzo Piccinini. Aumentate le pene rispetto alle richieste dell'accusa ... rainews.it Vuole bruciare il bar per vendicare il figlio morto e viene ucciso dai proprietari: «Due condannati a 28 anni per l'omicidio del Big Town di Ferrara» x.com TRA POCO (19.35) in onda su Rai Tre e canale 811 il nostro Tg Ecco i titoli CONDANNATI A 28 ANNI L'omicidio di Davide Buzzi al bar Big Town di Ferrara. Condannati a 28 anni in primo grado Vito Mauro e Giuseppe di Gaetano, padre e figlio "NO - facebook.com facebook