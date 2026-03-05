Omar Fantini in scena a Colognola con Karma letale

Venerdì 13 marzo, il cabarettista e conduttore bergamasco Omar Fantini si esibirà al Cine Teatro di Colognola a Bergamo alle 21 con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato “Karma letale”. L’evento è stato annunciato come una serata dedicata all’umorismo e alla comicità, con Fantini protagonista sul palco. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi della scena comica locale.

Venerdì 13 marzo il noto cabarettista e conduttore bergamasco Omar Fantini proporrà il suo nuovo spettacolo di stand up comedy “Karma letale” al Cine Teatro di Colognola a Bergamo alle 21. Reduce del successo della trasmissione televisiva “Sinceramente Persia – One Milf Show”, in onda sulla 9, dove Omar affiancava la simpaticissima Valentina Persia, si lancia nel suo tour che prevede date in Lombardia, Piemonte e Liguria. Il suo show: Quante volte vi siete comportati bene e come conseguenza vi è capitata ogni tipo di sfiga!? Questo benedetto karma esiste o no? Questo è uno spettacolo dove Omar insieme a tutti gli spettatori si prende la rivincita su tutto e tutti quelli che gli hanno remato contro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Guarda Oltre 2026 – Ceci n'esta pas Omar di Omar Giorgio Makhloufi e Diana DardiCeci n'esta pas Omaruna creazione di Omar Giorgio Makhloufi e Diana Dardiperformer Omar Giorgio Makhloufidramaturg Diana Dardiproduzione CSS Teatro... Leggi anche: Colognola, incendio al terzo piano: i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -Foto Aggiornamenti e notizie su Omar Fantini. Omar Fantini in scena a Colognola con Karma letaleVenerdì 13 marzo il noto cabarettista e conduttore bergamasco Omar Fantini proporrà il suo nuovo spettacolo di stand up comedy Karma letale al Cine Teatro di Colognola a Bergamo alle 21. bergamonews.it Rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso all’Isola: arriva provvedimento disciplinare/ Tegola per i naufraghiProvvedimento disciplinare in arrivo per Omar Fantini e Dino Giarrusso dopo la brutta rissa in diretta all'Isola dei Famosi 2025: di cosa si tratta La rissa andata in onda in diretta all‘Isola dei ... ilsussidiario.net