Oltre la Torre Come cambia l’ospitalità a Pisa

Negli ultimi anni Pisa ha visto trasformazioni significative nell’ospitalità e nel modo in cui il centro storico viene vissuto. Le modifiche riguardano sia le strutture ricettive che l’uso degli spazi pubblici, influenzando anche il valore degli immobili in zona. Questi cambiamenti sono evidenti nel modo in cui cittadini e visitatori interagiscono con la città e i suoi luoghi.

Negli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro storico, nel valore degli immobili e degli spazi pubblici. Domani alle 17 in sala delle Baleari di palazzo Gambacorti si terrà l'incontro " Pisa oltre la Torre. L'ospitalità che resta ", per riflettere su come sta cambiando l'ospitalità in città. Sarà un incontro dedicato a cittadini, professionisti e operatori, per capire come l'ospitalità possa diventare una risorsa per il territorio, e non solo, turismo mordi e fuggi. Un momento di confronto concreto su casa, comunità e futuro della città. All'incontro parteciperanno l'assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, Nico Tedeschi, consulente immobiliare e volto Tv, Alberto Furia, imprenditore locale e Ilaria Mari, architetto e divulgatrice di design per l'ospitalità.