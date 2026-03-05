L’Olimpia Regium raggiunge il suo massimo risultato nella storia, secondo quanto afferma il presidente Giuseppe Sagaria. La squadra, alla sua prima partecipazione in Serie A2 Elite, si trova attualmente ai vertici della classifica. Sagaria sottolinea che il successo deriva dalla collaborazione tra tutti i membri del club, creando un’armonia che ha contribuito a questo traguardo.

"E’ il punto più alto della nostra storia". Non si nasconde Giuseppe Sagaria, presidente dell’Olimpia Regium, sorprendente matricola del campionato di Serie A2 Elite. Dopo 3 vittorie consecutive i granata hanno praticamente blindato la salvezza (le 12 lunghezze di vantaggio sul penultimo posto a 5 turni dalla fine sono ormai una sentenza definitiva) e sono saliti fino al 4° posto, in zona playoff. Alle spalle del successo granata ci sono tanto lavoro, in particolare coi giovani, e un nucleo storico costruito negli anni che continua a mietere successi. Cosa rende questa stagione diversa dalle altre? "Abbiamo vinto tantissimo in passato, tra Serie B e A2, ma mi sento di dire che stavolta abbiamo fatto un vero e proprio miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia Regium, mai così in alto: "Il segreto? C’è armonia tra tutti"

Serie a2 elite. L’Atlante nella tana dell’Olimpia Regium. Appuntamento pieno di insidieL’Atlante vuol dare continuità dopo la vittoria contro Mestre, ma l’avversario odierno – l’Olimpia Regium – va a caccia del riscatto dopo la...

Serie A2 Élite: Olimpia Regium batte Lecco 5-3, scatta l’analisi sulle performance lombarde e sul futuro nel campionato.L'Olimpia Regium ha espugnato il campo del Lecco con un risultato di 5-3 nella partita valida per la Serie A2 Élite, disputata domenica 15 febbraio...

Tutto quello che riguarda Olimpia Regium.

Vittoria per i giovani dell'Under19 #olimpiaregium #orreggioemilia #futsal #under #giovanili - facebook.com facebook