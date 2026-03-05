olimpia milano stop per bryant dunston e diego flaccadori

L'Olimpia Milano ha annunciato sui propri canali ufficiali che Bryant Dunston e Diego Flaccadori hanno subito infortuni durante le ultime partite. Nessun dettaglio sui tempi di recupero o sulla natura degli infortuni è stato fornito finora. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide senza i due giocatori, che sono tra i protagonisti della formazione.

L'Olimpia Milano ha comunicato sui propri canali ufficiali gli infortuni occorsi a due elementi chiave della squadra, Bryant Dunston e Diego Flaccadori. Entrambi hanno già subito un intervento chirurgico per correggere fratture alle dita della mano sinistra e la prognosi indicata è di sei settimane per entrambi, con una rivalutazione prevista al termine del periodo di recupero. Bryant Dunston ha riportato una frattura scomposta del secondo dito della mano sinistra, per la quale è stato necessario un intervento chirurgico. Il giocatore verrà rivalutato in 6 settimane. Diego Flaccadori ha riportato una frattura del quinto dito della mano sinistra che è stata corretta chirurgicamente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Si chiude la sfida del Palalido tra l'EA7 Emporio Armani Milano e il Baskonia e vittoria numero 13 in Eurolega per i milanesi.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: lituani avanti all'intervallo, l'Olimpia deve reagire nella ripresa

