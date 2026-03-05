Alle 20.30, l’Olimpia Milano sfida il Barcellona in una partita che potrebbe decidere il proseguimento della stagione. L’incontro si svolge in un momento cruciale, con entrambe le squadre determinate a ottenere una vittoria importante. La partita rappresenta uno degli ultimi ostacoli per le due formazioni, con ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza tra il successo e la sconfitta.

Oggi l’EA7 Emporio Armani Milano affronta il Barcellona con la certezza che ogni dettaglio possa pesare sull’esito della stagione. La pressione è alta, e la squadra è chiamata a dimostrare carattere con una serie di partite decisive che potrebbe cambiare l’inerzia complessiva. La missione, seppur ambiziosa, è chiaramente delineata: mancano nove gare e servono almeno sette successi per ambire al play-in. Al 5 marzo, Milano registra un record negativo e non ha ancora trovato una continuità affidabile, ma questa fase finale rappresenta una verifica di carattere e di compattezza per un gruppo in cerca di riscatto e conferme. Il Barcellona arriva con tre vittorie in più rispetto ai biancorossi, ma la consistenza recente è discutibile: 5-5 nelle ultime dieci gare e sette ko nelle ultime undici tra EuroLeague, ACB e Copa del Rey. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Olimpia Milano-Barcellona alle 20.30: una serie di finali per tentare l'impossibile

