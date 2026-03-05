Olimpia Milano-Barcellona alle 20.30 | una serie di finali per tentare l' impossibile
Alle 20.30, l’Olimpia Milano sfida il Barcellona in una partita che potrebbe decidere il proseguimento della stagione. L’incontro si svolge in un momento cruciale, con entrambe le squadre determinate a ottenere una vittoria importante. La partita rappresenta uno degli ultimi ostacoli per le due formazioni, con ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza tra il successo e la sconfitta.
Oggi l’EA7 Emporio Armani Milano affronta il Barcellona con la certezza che ogni dettaglio possa pesare sull’esito della stagione. La pressione è alta, e la squadra è chiamata a dimostrare carattere con una serie di partite decisive che potrebbe cambiare l’inerzia complessiva. La missione, seppur ambiziosa, è chiaramente delineata: mancano nove gare e servono almeno sette successi per ambire al play-in. Al 5 marzo, Milano registra un record negativo e non ha ancora trovato una continuità affidabile, ma questa fase finale rappresenta una verifica di carattere e di compattezza per un gruppo in cerca di riscatto e conferme. Il Barcellona arriva con tre vittorie in più rispetto ai biancorossi, ma la consistenza recente è discutibile: 5-5 nelle ultime dieci gare e sette ko nelle ultime undici tra EuroLeague, ACB e Copa del Rey. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
