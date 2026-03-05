Oggi 5 marzo Sant’Adriano di Cesarea | il martire che diede la vita per i fratelli

Il 5 marzo si ricorda Sant’Adriano di Cesarea, un martire che, mentre portava aiuto ai fratelli in catene, fu arrestato. Nonostante le torture e le minacce, mantenne la sua fedeltà e scelse di affrontare il martirio invece di rinnegare le sue convinzioni. La sua testimonianza è rimasta impressa nella storia come esempio di fermezza e dedizione.

Arrestato mentre portava conforto ai fratelli in catene, Sant'Adriano di Cesarea scelse il martirio pur di non tradire la sua fede. La storia del giovane che sfidò l'imperatore Diocleziano. La Chiesa ricorda oggi, 5 marzo, la figura di un martire dei primi secoli. Si tratta di sant'Adriano di Cesarea che nel III secolo subì gli effetti della persecuzione dell'imperatore Diocleziano. Sono pochissime le informazioni su di lui che arrivano fino ai nostri giorni. C'è la testimonianza dello storico e scrittore Eusebio di Cesarea che fornisce alcune notizie. La storia di sant'Adriano di Cesarea è segnata evidentemente dalla fede in Cristo e dall'amore per il prossimo.