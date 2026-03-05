Ode ai kitten heels | tra sobrietà e classe 8 micro tacchi salva-look da provare nel 2026

I kitten heels, i piccoli tacchi bassi e discreti, sono tornati di moda nel 2026, offrendo un’alternativa elegante e comoda alle scarpe più alte. Questi micro tacchi, meno vertiginosi rispetto alle classiche décolleté, sono stati scelti da diverse marche per creare modelli sobri, raffinati e facili da abbinare. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca stile senza rinunciare alla praticità.

Non vertiginose quanto le classiche décolleté, ma sufficientemente elevate da non potersi considerare rasoterra e concedere alla figura il giusto slancio: le kitten heels, così si chiamano quelle graziose scarpe con il tacco basso che ogni adolescente alle prime armi con la moda "da grandi" ripudia con convinzione, sono la calzatura femminile d'elezione che mette tutte d'accordo, incurabili fashion addicted e pigre comprese. Comode e très chic, concepite agli inizi degli anni Cinquanta pensando a coloro che erano ancora troppo giovani per dei rialzi importanti, queste prendono il loro nome proprio dalle zampe minute e affusolate tipiche dei micetti.