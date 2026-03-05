Nuvologrammi | June e Amore Audio al Volume Bar di Forlì

Al Volume Bar del Campus Universitario di Forlì si tiene la rassegna musicale Nuvologrammi, organizzata dal Centro Studi Melandri in collaborazione con Ondeurbane. La serata vede la partecipazione di June e Amore Audio, due artisti che si esibiscono durante l’evento. L’iniziativa coinvolge il pubblico locale in un appuntamento dedicato alla musica dal vivo e si svolge in un ambiente dedicato alla cultura musicale.

Il Volume Bar del Campus Universitario di Forlì ospita la nuova rassegna musicale denominata Nuvologrammi, promossa dal Centro Studi Melandri in collaborazione con Ondeurbane. L'evento si apre stasera con il progetto cantautorale June, seguito dall'esibizione del duo Amore Audio. Le porte si aprono alle ore 20.30, con l'inizio dei concerti fissati rispettivamente per le 21.00 e le 22.00. L'iniziativa prevede un accesso basato su offerta libera consapevole, una scelta volta a valorizzare direttamente il lavoro degli artisti coinvolti senza barriere fisse di prezzo. La serata promette di intrecciare atmosfere acustiche e riverberate con ritmiche spezzate e dinamiche da club, coprendo uno spettro sonoro che va dall'indie pop al future garage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

