Nuvolí che peccato | avanti 1-2 e +7 nel quarto si fanno rimontare

La trasferta di Roma porta in dote un punto ma anche tante indicazioni su cosa e dove lavorare per rendere ancora più dolce il finale di stagione Primo set con SMI che prende il comando del parziale in almeno due occasioni, sul 7-4 e 17-12 ma la Nuvolí è sempre brava a rientrare con una Bovo granitica a muro (4) ben supportata dai punti di Lisa Esposito e Fiorio. L'abnegazione difensiva (molto bene Maggipinto) porta al pareggio 23-23 ma poi è ancora Roma ad avere il guizzo vincente e il 25-23 premia le giallorosse. Per quanto riguarda le prestazioni personali ottima gara a muro di Bovo e Catania (6 a testa) in un fondamentale nel quale le padovane superano le romane 7-17.

La Nuvola, il dolce di Como che fa impazzire i turistiLa Nuvola, questo il nome di un lievitato inventato nel 2000 dall'idea di Giuseppe Beretta, è un dolce delicato e molto goloso. La sua forma è simile a un grosso plumcake delle dimensioni di un pane ...

Nuvola, il film sul progetto voluto da Lavazza«Da quando c'è Nuvola c'è stato un cambiamento, sta arrivando gente nuova». «È proprio un'espressione della luce, il nome Nuvola le si addice». È così che ne parlano i torinesi. Camaleontica, ...