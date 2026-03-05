Nuvolí che peccato | avanti 1-2 e +7 nel quarto si fa rimontare

Nel primo set, la squadra Nuvolí si trova avanti 1-2 e con un vantaggio di sette punti nel quarto, ma viene rimontata. La squadra SMI prende il comando del parziale in almeno due occasioni, sul 7-4 e 17-12, mentre la Nuvolí risponde con una difesa solida e punti di Lisa Esposito e Fiorio. La partita si svolge tra momenti di equilibrio e riprese di ritmo.

La trasferta di Roma porta in dote un punto ma anche tante indicazioni su cosa e dove lavorare per rendere ancora più dolce il finale di stagione Una trasferta in cui si è sfiorata l'ennesima impresa. Si torna a casa con un punto e qualche rimpianto, vista come si era messa la situazione per le padovane, che si sono ritrovate avanti di sette punti al quarto set per poi farsi rimontare. Primo set con SMI che prende il comando del parziale in almeno due occasioni, sul 7-4 e 17-12 ma la Nuvolí è sempre brava a rientrare con una Bovo granitica a muro (4) ben supportata dai punti di Lisa Esposito e Fiorio. L’abnegazione difensiva (molto bene Maggipinto) porta al pareggio 23-23 ma poi è ancora Roma ad avere il guizzo vincente e il 25-23 premia le giallorosse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nuvolí, che peccato: avanti 1-2 e +7 nel quarto si fanno rimontare

