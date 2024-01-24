Polemica torna con “Il ventre del mostro”: il nuovo singolo in uscita il 13 marzo spettacolo.periodico
Kings League oggi: programma della seconda giornata e dove vederla sport.quotidiano.net
Folle fuga in centro a Torino, 21enne ignora l'alt e semina il panico contromano tra i pedoni virgilio.it
Via Marsala: 3 chiusure, 11 domande, il centro vince ameve.eu
Guerra in Iran e mutui: ecco chi rischia di pagare rate più alte nei prossimi mesi cultweb.it
Camp Darby, l’esercito Usa e la base in piena Toscana: chi ci lavora e come può supportare la guerra in Iran lanazione.it
Luca Ward registra la sua voce come marchio: «Così mi difendo dall’AI che clona le voci»
Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De ... ► lawebstar.it
Chioschetto dei panini ed edicola nel degrado: appello ai commissari per la rimozione
L’ex edicola di viale Beneduce e l’ex chioschetto dei panini nei pressi della pista di atletica del ... ► casertanews.it
Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bike
È disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle provi... ► parmatoday.it
Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'Aquila
La decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre d... ► chietitoday.it
Trump, ordine mondiale e crisi della cooperazione: l’analisi di Domenico Esposito (La Qualità della Vita)
LA, Italia celebra le donne con “Anna” di Guerritore. Folla di star al Chinese Theatre per la kermes... ► ildenaro.it
Spazio italiano. La filiera accelera tra difesa, ottica e quantum
Per decenni lo spazio è stato percepito come dominio riservato a Stati e grandi agenzie governative... ► formiche.net
RWE in Italia: 589 MW e nuovi cantieri per il 2026
La presenza di RWE alla fiera KEY 2026 segna un momento cruciale per la transizione energetica ita... ► ameve.eu
Casa a prima vista, nuovi episodi 2026: ricerche, proposte e sfide a Milano. Con una puntata speciale
Milano, 9 marzo 2026 – Il conto alla rovescia è ormai terminato: su Real Time torna ìCasa a prima v... ► ilgiorno.it
Celebrazione Giornata della donna, Giusi Princi tra le invitate al Quirinale
Alla cerimonia hanno presenziato le più alte cariche dello Stato e donne che si sono affermate nel m... ► reggiotoday.it
R13 Cross Over Jeans: Denim deavé, dettagli asimmetrici e stile iconico
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissi... ► ameve.eu
Chiara Ferragni Brand Cover Batteria Iphone: Guida completa
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissi... ► ameve.eu
Iran, Starmer: "Gran Bretagna e Stati Uniti lavorano insieme ogni singolo giorno"
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti “lavo... ► lapresse.it
Sanità in crisi: la proposta dell’ordine dei medici per fermare l’esodo dei professionisti
L’ordine punta anche su assunzioni immediate di medici neolaureati a tempo determinato, con garanzia... ► reggiotoday.it
Halo: la Casa Bianca usa la voce di Downes senza consenso
La voce di Steve Downes, l’attore che ha dato vita a Master Chief nella saga Halo, si è levata con... ► ameve.eu
Giornate Fai di Primavera, anche lo Stadio Maradona di Napoli sarà visitabile: tutti i luoghi in Campania
Lo Stadio Maradona tra i luoghi del Fai aperti al pubblico per le Giornate di Primavera 21 e 22 marz... ► fanpage.it
"La Donna oltre la celebrazione": partecipazione e riflessione su parità e rispetto della donna
Successo a Marina di Gioiosa Jonica per il convegno promosso dall'assessora Costa: un dialogo c... ► reggiotoday.it
San Felice, ripartono i lavori di ristrutturazione del municipio
Riaffidato l'intervento dopo il blocco del 2022. Il restyling, dal valore di 5,5 milioni di eur... ► modenatoday.it
“Autoritratto”, in scena il racconto civile di Davide Enia sulle ferite della mafia
"Autoritratto", in scena il racconto civile di Davide Enia sulle ferite della mafia
Guerri Napoli: ingaggiato Nick Marshall dall’Australia
Come accennato anche da Alessandro Magro in conferenza stampa dopo la partita contro la Virtus, la ... ► ilnapolista.it
Amazon amplia in Italia il servizio “Paga in contanti”: oltre 35.000 punti vendita disponibili
Amazon ha esteso in Italia la disponibilità del servizio “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vic... ► billipop.com
Dal Rinascimento all’Intelligenza Artificiale: a Firenze il Convegno dei Cavalieri del Lavoro
La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizza il Convegno Nazionale 2026, che ... ► ildenaro.it
Conti pubblici: le prospettive con Iran e spese difesa e pensioni
L’Italia si prepara ad uscire dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026, nonostante la revisio... ► quifinanza.it
Le battute di Silvio, la carica di Maldini, le strategie di Zac: Milan 1999, i retroscena di una rimontissima
Questa è la storia di un sogno che, all'improvviso, ora dopo ora, giorno dopo giorno, si materi... ► gazzetta.it
Torna in libreria "Il carcere" di Pavese, peccato per il progetto di film abbandonato
A novant'anni dalla fine del confino dello scrittore a Brancaleone, Rubbettino ripubblica il ro... ► reggiotoday.it
Principe Linguaglossa, la modella a processo: "Da lui tante promesse non mantenute"
"L'ho conosciuto in un ristorante a Roma nel 2019 e mi disse che era un principe. Abbiamo ... ► tgcom24.mediaset.it
Juve, via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: ecco l’offerta
Torino, 9 marzo 2026 – Con l’Udinese il rientro in campo di Dusan Vlahovic, dietro le quinte il via... ► sport.quotidiano.net
“Azioni mirate in Cina”: ecco le mosse segrete del Pentagono
Il Pentagono vuole integrare l’intelligenza artificiale nelle operazioni cibernetiche offensive con... ► ilgiornale.it
Sal Da Vinci, il figlio Francesco e l’infanzia difficile: “Papà è stato un pilastro”
(Adnkronos) – “Mio padre mi ha insegnato la gavetta è la strada più importante per arrivare al succe... ► ildifforme.it
Terrore a Sesto Fiorentino, clan cinese incastrato per estorsione mafiosa e incendi
Quattro cittadini cinesi arrestati in un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri, coo... ► virgilio.it
“Viaggio stupendo, ma…”. Uomini e Donne, addio in vista: una uscita che lascia un vuoto in studio
Negli ultimi giorni i fan di Uomini e Donne stanno cercando di capire il significato di un messaggi... ► caffeinamagazine.it
Era diventato ritrovo abituale di pregiudicati, polizia sospende l'attività di un chiosco per 7 giorni
La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di Caltagirone, in quanto era diventa... ► cataniatoday.it
Fuoco in mare, l’esplosione è fortissima. Guerra, l’attacco improvviso
Il conflitto tra Iran e Israele, con il coinvolgimento di alleati e attori regionali, registra nuov... ► tvzap.it
In Abruzzo parte il laboratorio delle imprenditorialità: opportunità nei piccoli Comuni
Ad annunciarlo è Ali – Autonomie Locali Italiane che promuove l'iniziativa assieme a Universita... ► chietitoday.it
Sanremo 2027: De Martino blindato, Fagnani in pole
Il prossimo Festival di Sanremo, in programma nel 2027, sarà caratterizzato da una struttura opera... ► ameve.eu
Voci di libertà all'Auditorium Ferrari, il viaggio musicale delle “Blues Sisters”
Voci di libertà all'Auditorium Ferrari, il viaggio musicale delle "Blues Sisters"
Sci alpino, le convocate per Are. Pirovano ritorna in gigante dopo due anni
Dopo l’incredibile weekend vissuto in Val di Fassa dall’Italia femminile in Val di Fassa, il miglio... ► oasport.it
La storia di Pelope: come i meriti e le colpe dei padri ricadono sull’individuo
Roma, 9 mar – Mai come nel tempo attuale si è registrato nella storia un così forte sentimento indiv... ► ilprimatonazionale.i
Fiorentina Rakow Cz?stochowa: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco da quando e in quali zone
FIRENZE – L’incontro di calcio in programma per il 12 marzo prossimo tra ACFFiorentina e Raków Czest... ► firenzepost.it
Piotta torna con “Si riparano ricordi”: un album tra rap emozionale, memoria e cantautorato
Con “Si riparano ricordi”, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in digitale, vinile e ... ► spettacolo.periodico
LIVE Tirreno Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman al comando, è il momento di Milan e Ganna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA... ► oasport.it
A Spoleto “Vita minore”: a Palazzo Collicola una mostra tra San Francesco e arte contemporanea
Spoleto rende omaggio a San Francesco con una mostra che intreccia spiritualità, pensiero contempora... ► periodicodaily.com
“A Babbo Natale chiesi di farmi risvegliare maschio, così papà mi avrebbe accettato. Non avevo un bel rapporto con lui”: così Antonia Liskova
Antonia Liskova viene dalla Slovacchia (“Bojnice, un villaggio in campagna. Un posto magico, c’è il... ► ilfattoquotidiano.it
Coldiretti: “Brucellosi bufalina in Campania in calo, risultati incoraggianti”
La Coldiretti Campania soddisfatta dei dati che arrivano dall’attuazione del programma di risanament... ► fremondoweb.com
Nonlineare e Made in Cloister, quando l’arte diventa pratica di resistenza e comunità
La Fondazione Made in Cloister e nonlineare, piattaforma curatoriale indipendente, presentano “E tu... ► ildenaro.it
Autopsia sul corpo dell’uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino, inchiesta della procura: le ipotesi sul decesso di Ronald Adarlo
Un incidente sul lavoro, un malore o – scenario ritenuto meno accreditato – un gesto autoconservativ... ► torinotoday.it
Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me.Gi.C. Liternum e secondo posto nel mirino
Rangers Qualiano vincenti sul Me.Gi.C. Liternum: quarto successo consecutivo e rincorsa al primato ... ► puntomagazine.it
Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 10 marzo, a partire dalle ore 10. Avvio di sed... ► lapresse.it
Sede dei Vigili del fuoco in Caudina: si accelera per l’apertura
Tempo di lettura: 2 minutiUn passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vi... ► anteprima24.it
Famiglia nel bosco: Nordio, in arrivo gli ispettori per chiudere la vicenda
AGI - Si attendono sviluppi sul caso della famiglia che viveva nel bosco. Gli ispettori del ministe... ► agi.it
Rondine Cittadella della Pace e Regione Toscana a Didacta
Arezzo, 9 marzo 2026 – Rondine Cittadella della Pace e Regione Toscana portano a Didacta Italia un’i... ► lanazione.it
Internet in tilt in Brianza: connessione lentissima e mancanza di rete. Cosa sta succedendo? Proteste in Lombardia
Monza, 9 marzo 2026 - Connessione lentissima, interruzioni e mancanza di copertura per molti utenti... ► ilgiorno.it
Perseguita e aggredisce l’ex compagna a Bologna: braccialetto elettronico a 30enne
Bologna, 9 marzo 2026 — Un divieto di avvicinamento all’ex compagna, con l’obbligo di indossare il ... ► ilrestodelcarlino.it
Assisi ospita la prima nazionale: arte e spiritualità in diretta
La prima nazionale dello spettacolo Fratello Sole Sorella Luna si svolge oggi, lunedì 9 marzo 2026... ► ameve.eu
Il genio e l’invidia: la tragica storia di Mozart e Salieri nell'Amadeus di Peter Shaffer
Il genio e l'invidia: la tragica storia di Mozart e Salieri nell'Amadeus di Peter Shaffer
Siziano, carabinieri all'Auser per difendere gli anziani dalle truffe
Siziano (Pavia), 9 marzo 2026 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per la prevenzione delle tr... ► ilgiorno.it
Transizione energetica, KEY 2026 chiude in crescita: +10% di presenze totali e oltre mille espositori
La transizione energetica passa sempre più anche dagli incontri tra industria, innovazione e finanz... ► quifinanza.it
"Suo figlio ha investito una bambina, deve pagare", l'anziana non ci casca: i finti poliziotti a casa trovano i veri carabinieri
Il 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della p... ► cesenatoday.it
Conceicao ha letteralmente brillato in Juve Pisa: questi dati ne dimostrano l’importanza all’interno dello scacchiere di Spalletti
di Redazione JuventusNews24Conceicao brilla in Juve Pisa, le statistiche del portoghese rivelano un ... ► juventusnews24.com
Cesena Milan 1 0, LIVE Primavera: papera clamorosa di Bouyer | Pm Live
Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, B... ► pianetamilan.it
Ad Arezzo il fisico Roberto Battiston per Arezzo Science Lab
Arezzo, 9 marzo 2026 – Il 12 marzo 2026 alleore 21 al Circolo Artistico “Energia. Una storia di cr... ► lanazione.it
Operai edili aprono bagno chimico in cantiere e trovano un cadavere: uomo scomparso alcuni giorni fa
La terribile scoperta alla ripresa del lavoro in un cantiere ad Ascoli Piceno. La vittima è stata id... ► fanpage.it
Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi portano in scena al Marrucino "I turni" di Cristina Comencini
Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi portano in scena al Marrucino "I turni" di Cristina Comencini