A partire dal 2027, Ford lancerà una linea di pick-up elettrici, ampliando la sua offerta nel settore dei veicoli a batteria. La casa automobilistica sta sviluppando vari modelli di pickup elettrici e ibridi, con progetti che variano in base ai mercati e alle strategie internazionali. La strategia di Ford si muove quindi verso un’ampia gamma di veicoli elettrici per diverse esigenze.

La Ford sta sviluppando pickup elettrici e elettrificati, ma la situazione è un po’ in evoluzione e ci sono diversi progetti con caratteristiche diverse a seconda dei mercati e delle strategie globali. 1. Ford elettrico “mid-size” su nuova piattaforma EV (20272028). Ford ha annunciato un nuovo pickup elettrico di medie dimensioni su piattaforma EV universale, pensato per essere più economico e accessibile rispetto ai grandi truck elettrici attuali. Sarà basato sulla Ford Universal EV Platform, con tecnologie innovative come: Architettura a 48 V e batterie LFP strutturali integrate nel telaio;. Design più aerodinamico per aumentare l’autonomia;. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuovi pick-up elettrici di Ford: dal 2027 l’offensiva a batteria

Ford chiude il 2025 in rosso: 8,2 miliardi di dollari di perdite, trainate dal settore veicoli elettrici in crisi.Detroit, 11 febbraio 2026 – Ford chiude il 2025 con una perdita netta di 8,2 miliardi di dollari, la più significativa dagli anni della crisi...

