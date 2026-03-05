Nuova piscina Niguarda | idrokinesiterapia per i Paralimpici

Oggi è stata inaugurata la nuova piscina dell’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. La struttura è dedicata all’idrokinesiterapia per i pazienti paralimpici, offrendo uno spazio specifico per le terapie acquatiche. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’ospedale e operatori sanitari coinvolti nel progetto. La piscina entrerà in funzione da subito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni riabilitative.

La nuova piscina dell'Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda di Milano è stata ufficialmente inaugurata oggi, 5 marzo 2026. L'opera rafforza la riabilitazione per pazienti con lesioni midollari in vista dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina. La struttura include una postazione sanitaria dedicata all'Arena Santa Giulia durante l'evento sportivo. L'intervento mira a potenziare l'idrokinesiterapia, elemento chiave nel recupero funzionale e nell'autonomia dei pazienti. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale Alberto Zoli, il Chief Medical Officer Giuseppe Massazza e rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico.