Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa internazionale della donna promosse dal Comune di Forlì, questa sera alle ore 20 si terrà un evento pubblico dedicato alle donne. L’iniziativa coinvolge diverse attività e incontri organizzati per l’occasione. La serata si svolge in piazza e prevede interventi e momenti di condivisione aperti a tutta la comunità.

Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa internazionale della donna promosse dal Comune di Forlì, questa sera alle ore 20.30 alla Fabbrica delle Candele, salirà sul palco ’Storie di donne dello sport forlivese’, reading teatrale a cura del gruppo ’Compagnia Bella’, con la regia di Giampiero Pizzol. Il progetto è giunto alla sua terza edizione e nasce su proposta dell’assessora alle Pari Opportunità Andrea Cintorino e dalla presidente della commissione consiliare Cristina Tassinari. L’iniziativa, che s’inserisce nella cornice dei Giochi Olimpici invernali, è dedicata al tema dello sport con l’obiettivo di raccogliere le storie delle donne forlivesi appassionate di sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Numerosi gli eventi dedicati alle donne

Leggi anche: A Montechiarugolo un mese di eventi dedicati alle donne e alle pari opportunità

Al Cai un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donnePisa, 28 febbraio 2026 - In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nel cuore di un anno straordinario per il Club Alpino Italiano, la...

Adriatic LNG: un anno di progetti per il territorio

Una selezione di notizie su Numerosi gli eventi dedicati alle donne.

Discussioni sull' argomento A Montechiarugolo un mese di eventi dedicati alle donne e alle pari opportunità; Roma eventi weekend. Achille Lauro al Palazzo dello Sport, Titizé al teatro Olimpico, gli eventi per la Giornata della Donna e tanto da...; Marzo è donna. Un mese di eventi tra cultura e impegno civile in Valdisieve; Pro Loco Marche, il 2026 tra eventi e lotta al bullismo.

Numerosi gli appuntamenti che il Comune ha in programma per diffondere musica, poesia e arte - facebook.com facebook

Vi aspetto numerosi venerdì 13 marzo @CalandraItal a #NewYork alle ore 17! @SenatoriPD @pdnetwork @ItalyinNY @comites_NY @pdstatiuniti @ItalyinUS @PDnelMondo @ItalyUN_NY @ClaudioPagliara @IICNewYork @ItalyinBoston @ItalyinPhilly x.com