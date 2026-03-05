Notte in aeroporto per i 4 reggini bloccati a Dubai | Se tutto va bene questa sera il volo di ritorno

Quattro giovani di Gioia Tauro sono rimasti bloccati a Dubai dal 24 febbraio e da ieri sera si trovano in aeroporto in attesa di partire con un volo programmato per questa sera. La loro speranza è di poter tornare a casa senza ulteriori cancellazioni, dopo che altri collegamenti sono stati annullati nelle stesse ore. La situazione rimane tesa mentre attendono notizie sul volo di ritorno.

La sindaca di Gioia Tauro, l'avvocata Simona Scarcella, che segue i ragazzi a distanza interfacciandosi con la Farnesina, non aveva ancora conferme sulla possibilità di partenza. I giorni trascorsi sono stati caratterizzati da disagio e preoccupazione per la mancanza di notizie certe. Quella che doveva essere un'esperienza di divertimento e svago si è trasformata in un incubo, come raccontato nei giorni scorsi a ReggioToday da Graziana De Gennaro, descrivendo costi imprevisti per alloggio e pasti, difficoltà nel trovare sistemazioni e la costante preoccupazione per la riapertura dello spazio aereo. I primi italiani bloccati a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti sono finalmente rientrati in patria.

